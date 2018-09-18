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18.09.18 / 15:54 Новости / Россия и мир / Экономика

Новак прогнозирует снижение цены на нефть до $50 за баррель

«Текущая ситуация с повышением цены до $70-80 носит конъюнктурный характер»

Фото cont.ws

В долгосрочной перспективе цена на нефть должна опуститься до уровня $50 за баррель. Об этом во вторник сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

«Текущая ситуация с повышением цены до $70-80 носит, в том числе, конъюнктурный характер», — отметил министр энергетики, выступая с докладом на совещании у премьера Дмитрия Медведева по развитию нефтедобывающей отрасли РФ. Новак прогнозирует падение в мире спроса на нефть при растущей конкуренции, передает ТАСС.

Добавим, Медведев, выступая на совещании, призвал нефтяные компании контролировать цены на топливо. Он напомнил о ситуации с ценами весной и заявил о недопустимости ее повторения. В случае, если динамика станет неконтролируемой, правительство может повысить вывозные пошлины, предупредил российский премьер.

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