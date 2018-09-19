Прокуратура Ленобласти завела дело на сотрудницу регионального Роспотребнадзора Ей выдали предупреждение

Кировская городская прокуратура Ленинградской области завела дело на сотрудницу регионального Роспотребнадзора. Об этом ведомство сообщило в среду.

Прокуратура установила, что заместитель начальника ТО УФС Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском районе неоднократно вносила информацию в единый реестр проверок несвоевременно. Также сотрудника Роспотребнадзора допустила неполное внесение необходимой информации.

Прокурор возбудил на заместителя начальника дело об административном правонарушении. Сотрудницу Роспотребнадзора признали виновной. Ей назначили наказание в виде предупреждения, с учетом признания вины.

Добавим, ранее прокуратура Ленобласти оштрафовала главу администрации «Лебяженского городского поселения». Причина – неправильное обращение с отходами. В частности, мусорные контейнеры стояли без ограждения прямо на почве. Размер штрафа неизвестен.