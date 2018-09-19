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19.09.18 / 19:56 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Смольный объявил аукцион на создание нового «мета-бренда» Петербурга за 8,27 млн рублей

Логотип города должен быть в трех вариациях

Фото АБН

Комитет по развитию туризма Петербурга объявил аукцион на создание нового «мета-бренда» города за 8,27 млн рублей. Об этом стало известно в среду из материалов сайта госзакупок.

Ведомство принимает заявки на участие до 9 октября. Решение о победителе примут на следующий день. После заключения контракта, победившая организация должна выполнить работы до 1 декабря текущего года.

Согласно материалам закупки, подрядчик должен будет разработать позитивный образ Петербурга. Также победитель обязан создать концепцию, бизнес-план, структуру и систему идентификации Агентства по управлению территориальным мета-брендом.

В частности, требуется разработать логотип в трех вариациях: на кириллице, латинице и китайском языке. Помимо этого логотипы должны быть цветные и черно-белые.

Напомним, ранее туристический логотип для Петербурга создала студия Лебедева. Смольный и организация заключили контракт за 1 рубль. УФАС признала заключение документа незаконным и обязала его расторгнуть. Контракт был расторгнут в июле текущего года.

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