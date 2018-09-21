Орешкин поддержал предложение главы ВТБ о дедолларизации экономики России «Это активно происходит»

Министр экономического развития Максим Орешкин поддержал предложение главы ВТБ Андрея Костина о дедолларизации экономики России. Соответствующее заявление он сделал в пятницу.

Орешкин заявил о поддержке многих предложений Костина, передает ТАСС. По словам министра, снижение роли доллара в различных направлениях – «это то, что активно происходит».

Напомним, ранее Костин сообщил, что считает неизбежным отказ России и ряда других стран от доллара. Это произойдет, если США продолжат использовать доллар как оружие. Также идею Костина поддержал Минфин. Глава Сбербанка Герман Греф исключил возможность конвертации валютных депозитов в рублевые.