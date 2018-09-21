Собчак не планирует участвовать в выборах губернатора Петербурга Она готова уступить другим

Телеведущая Ксения Собчак не планирует участвовать в выборах губернатора Петербурга. Соответствующее заявление она сделала в пятницу.

Собчак не ответила напрямую на вопрос о своем выдвижении в губернаторы города, передает «Мойка 78». Телеведущая отметила, что будет готова уступить другим. Также она заявила, что сделает все для появления единого оппозиционного кандидата на выборах губернатора.

Напомним, ранее Собчак выдвинула свою кандидатуру на пост президента России. Она набрала 1,68% голосов. В феврале Собчак заявила, что хочет отставки действующего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. При этом, она заявила, что не намерена занимать его место.