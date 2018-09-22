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22.09.18 / 17:45 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Эксперты обсудили формирование городской среды в Петербурге

Встреча состоялась в рамках GSOM Family Day

Фото АБН

Представители крупнейших музеев и общественных пространств Петербурга обсудили развитие комфортной для жизни, отдыха и самореализации горожан среды. Дискуссия состоялась в субботу в рамках панельной сессии GSOM Family Day «Петербург будущего: новый город и новая история».

Корреспондент АБН сообщил, что на встрече присутствовали директор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара, куратор архитектурной программы проекта «Эрмитаж 20/21» Ксения Малич и генеральный директор «Дома Бенуа» Кира Тайманова. Эксперты сошлись во мнении, что исторический центр города следует модернизировать очень осторожно, не разрушая архитектурной ансамбль Петербурга. Пригара отметил: «Город создавался не для жизни, а для красоты, имперскости. Парадные фасады центра Санкт-Петербурга не подразумевают человека как ценность. Они смотрятся гораздо лучше совсем без людей. Не стоит превращать это величие в удобство. Сейчас основная застройка происходит на окраинах города. Считаю, что создание там «города для жизни» — правильная идея».

Отметим, GSOM Family day – встреча студентов, выпускников, преподавателей, партнеров и сотрудников Высшей Школы Менеджмента СПбГУ. Мероприятие проходит ежегодно. В текущем году встреча проходит в третий раз. Ранее эксперты обсудили на встрече перспективы развития бизнес-образования.

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