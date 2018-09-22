В Петербурге митинг против пенсионной реформы посетило 300 человек По другим данным, собравшихся было 200

В Петербурге митинг против пенсионной реформы посетило 300 человек. Акция прошла в субботу в Удельном парке.

По информации ЗакС.ру, митинг посетило 300 человек. «Росбалт» сообщил о 200 митингующих. Акцию организовало местное отделение КПРФ.

На митинге выступиои представители профсоюзов и депутаты Законодательного Собрания Петербурга. Присутствующие на акции критиковали партию власти.

Отметим, это не первая акция против пенсионной реформы. Сторонники оппозиционера Алексея Навального провели митинг 9 сентября на Площади Ленина. В результате было задержано около 500 человек. Также митинг проходил 16 сентября.