В Петербурге прошли велопробеги в честь Дня без автомобиля В двух районах города

В Петербурге прошли велопробеги в честь Дня без автомобиля. Мероприятие состоялось в субботу.

Маршрут велопрогулки прошел от Парка 300-летия до Приморского парка Победы, передает Федеральное агентство новостей. Протяженность – 4,5 км.

Также велопробег прошел в Калининском районе города, передает «Диалог». Там велосипедисты проехали от Арсенальной набережной до Муринского парка.

Отметим, Всемирный день без автомобиля проходит ежегодно 22 сентября. В России акцию проводят с 2008 года. Сначала ее проводили в Москве, затем акции стали проходить в других российских городах.