Суд признал банкротом банк «Югра» Назначено конкурсное производство

Арбитражный суд Москвы признал банкротом банк «Югра». Соответствующее решение принято судом во вторник.

Суд открыл конкурсное производство в отношении банка на один год, передает РИА Новости. Конкурсный управляющий – Агентство по страхованию вкладов.

Напомним, иск о банкротстве кредитной организации подал Центробанк. Ранее во вторник представитель регулятора на суде сообщил об оценке «дыры» в капитале «Югры». Она составила 143 млрд рублей. В начале сентября «дыру» оценивали в 86,1 млрд рублей.