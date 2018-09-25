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25.09.18 / 21:35 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

Суд признал банкротом банк «Югра»

Назначено конкурсное производство

Арбитражный суд Москвы признал банкротом банк «Югра». Соответствующее решение принято судом во вторник.

Суд открыл конкурсное производство в отношении банка на один год, передает РИА Новости. Конкурсный управляющий – Агентство по страхованию вкладов.

Напомним, иск о банкротстве кредитной организации подал Центробанк. Ранее во вторник представитель регулятора на суде сообщил об оценке «дыры» в капитале «Югры». Она составила 143 млрд рублей. В начале сентября «дыру» оценивали в 86,1 млрд рублей.

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