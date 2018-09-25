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25.09.18 / 13:47 Новости / Петербург и Ленобласть

Вокзал в Дибунах признали памятником регионального значения

С 2014 года не используется

Железнодорожный вокзал станции Дибуны в поселке Песочный признали памятником регионального значения. Об этом во вторник сообщили в комитете по государственному использованию и охране памятников (КГИОП).

В настоящее время здание станции и территория вокруг нее находится в собственности РЖД. Как вокзал здание не работает с 2014 года из-за низкого пассажиропотока.

Вокзал в Дибунах достроили к 1904 году. Архитектура здания решена в стилистике «северного модерна». Здание построено из дерева. С момента строительства вокзал утратил крыльца входов и лопатки по лицевому фасаду.

Именно на вокзале в Дибунах в августе 1917 года Владимир Ленин сел в кабину паровоза, который нелегально довез его до Великого княжества Финляндского. До этого Ленин скрывался в шалаше в Сестрорецком разливе.

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