Вокзал в Дибунах признали памятником регионального значения С 2014 года не используется

Железнодорожный вокзал станции Дибуны в поселке Песочный признали памятником регионального значения. Об этом во вторник сообщили в комитете по государственному использованию и охране памятников (КГИОП).

В настоящее время здание станции и территория вокруг нее находится в собственности РЖД. Как вокзал здание не работает с 2014 года из-за низкого пассажиропотока.

Вокзал в Дибунах достроили к 1904 году. Архитектура здания решена в стилистике «северного модерна». Здание построено из дерева. С момента строительства вокзал утратил крыльца входов и лопатки по лицевому фасаду.

Именно на вокзале в Дибунах в августе 1917 года Владимир Ленин сел в кабину паровоза, который нелегально довез его до Великого княжества Финляндского. До этого Ленин скрывался в шалаше в Сестрорецком разливе.