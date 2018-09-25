В Петербурге для борьбы с гололедом уже заготовили 78 тыс. т песка Жилищный комитет заготовил на зиму 28 тыс. т, комитет по благоустройству – 50 тыс. т

Жилищный комитет и комитет по благоустройству Петербурга уже заготовили для уборки дворов и улиц в зимнее время 78 тыс. т песка. Об этом во вторник в ходе заседания правительства Петербурга сообщили председатель Жилищного комитета города Валерий Шиян и глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

По словам Шияна, на 15 сентября комитетом заготовлено 28 тыс. т песка, или 78% от норматива на зиму. Таким образом, всего Жилищный комитет должен закупить на зиму 36 тыс. т песка.

У комитета по благоустройству объемы выше – норматив 100 тыс. т, рассказал Владимир Рублевский. Предприятия уже заготовили 50% от этих объемов. Также в городе будет работать 25 узлов, на которых техника сможет заливать слабосоляные растворы.

Отметим, комитеты отчитались по подготовке дворников и техники к уборке снега. Со стороны Жилищного комитета работать будут 7 тыс. дворников, почти 1,5 тыс. кровельщиков, 550 снегоуборочных машин и 200 единиц малой механики. По контрактам с комитетом по благоустройству работать будут почти 1 тыс. дворников, а также 1520 машин для уборки снега. Они будут дежурить на 150 точках.

По словам губернатора Петербурга Георгий Полтавченко, подготовка города к зиме в последние несколько лет происходит значительно лучше, чем раньше. По его мнению, шесть-семь лет назад это была «страшная битва», однако теперь власти готовятся к холодам и снегопадам «планомерно, спокойно, своевременно».

Отметим, тем не менее, ежегодно на зимних заседаниях правительства Петербурга обсуждаются проблемы при уборке снега. Чиновники регулярно обсуждают, что с крыш домов падают глыбы льда и наносят травмы пешеходам, а иногда приводят и к летальному исходу. Также петербуржцы регулярно жалуются чиновниками и депутатам на плохую уборку снега и льда, особенно во время залповых снегопадов.