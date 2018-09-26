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26.09.18 / 12:25 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

ЗС вводит штрафы для музыкантов в метро в Петербурга

Но только в переходах

Петербургский парламент поддержал губернаторский законопроект о штрафах для музыкантов в метро. Документ Вакс рассмотрел в среду, передает корреспондент АБН.

Как пояснил представитель губернатора в ЗС Юрий Шестериков, музыканты в метро представляют проблему — они мешают проходу. В прошлом году к ответственности были привлечены более 60-ти исполнителей.

Проектом предлагается увеличить как нижний, так и верхний пределы материального взыскания и установить размер административного штрафа для правонарушителя от одной тысячи до трех тысяч рублей. При этом речь идет только об игре на музыкальных инструментах в переходах станций. Про вагоны метрополитена в законопроекте речи не идет.

Горячо поддержал документ Смольного эсер Алексей Ковалев. Он навал проблему актуальной еще при обсуждении предыдущего законопроекта о штрафах для гадалок. Он назвал музыкантов в метро «жлобами», которую играют громкую музыку, мешают пассажирам ради заработка.

Против высказалась лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова. «Это мировой тренд — и в Пекине, и Лондоне, и В Москве… Если взять Москву, то там проект, который длится не один год, то они увеличил число площадок с 18 до 32. И нам, депутатам и жителям приятно видеть радостных улыбающихся людей? Или хмурых недовольных жизнью людей? А какой тренд у нас? Мне кажется опасный, на запрещение», — сказала депутат. К запретительному арену она отнесла и ограничение митингов в центре города.

Выступление коммунистки не понравилось спикеру Вячеславу Макарову. Назвав народную избраннику госпожой он предложил ей «думать, прежде чем что-либо ляпнуть». Запретительные же меры в метро связан с безопасностью, подчеркнул спикер. В итоге законопроект приняли 38 голосам «за».

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