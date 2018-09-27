«Лукойл» занял первое место в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes «Магнит» выбыл из тройки лидеров

Нефтяная компания «Лукойл» заняла первое место в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes. Соответствующий рейтинг опубликован в четверг.

Выручка «Лукойла» составляет 5,47 трлн рублей. Следующую строчку занял ритейлер X5 Retail Group с выручкой в 1,29 трлн рублей. Замыкает тройку лидеров «Сургутнефтегаз» — 1,17 трлн рублей. В топ-10 также вошли «Магнит», «Татнефть», ГК «Мегаполис», EVRAZ, НЛМК, «Новатэк» и «Русал».

Отметим, в прошлом году «Лукойл» также занял первое место в аналогичном рейтинге. Следом за ним шли «Магнит» и X5 Retail Group. «Сургутнефтегаз» был на четвертой строчке. Добавим, в августе «Лукойл» обошел Сбербанк по капитализации, но затем спустился вниз.