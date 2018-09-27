Международные резервы РФ выросли на $1,1 млрд До $462 млрд

Объем российских международных резервов увеличился на $1,1 млрд за неделю. Об этом в четверг сообщает Банк России.

По состоянию на 21 сентября объем международных резервов РФ составил $462 млрд. Регулятор отмечает, что резервы увеличились на 0,2% в связи с положительной переоценкой и монетизацией золота.

Отметим, неделей ранее сообщалось о том, что международные резервы России выросли на $1,5 млрд и составили $460,9 млрд. Международные резервы включают в себя средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервные позиции в МВФ и монетарное золото.