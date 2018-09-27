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27.09.18 / 12:31 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге загорелся склад текстиля в Московском районе

Площадь – 20 кв.м

В Петербурге загорелся склад текстиля в Московском районе. Об этом в четверг сообщили очевидцы и подтвердили в ГУ МЧС по городу.

Пожар начался в доме №29 по Митрофаньевскому шоссе около 9:40 часов. Это БЦ «Радуша». Склад загорелся на территории центра. Площадь возгорания составила 20 кв.м.

Спасатели присвоили повышенный уровень сложности пожару в 10:05 часов. Сотрудники МЧС вскрывали кровлю склада.


Добавим, в августе в Петербурге горел электрощит в жилом доме. Спасатели эвакуировали из него 60 человек. Пострадавших не было.

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