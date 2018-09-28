Кабмин разъяснил информацию об изменении расчета пенсий Изменения коснутся индексации пенсий

В правительстве России пояснили, что значат опубликованные ранее в СМИ данные об изменении расчета пенсий. Комментарии в пятницу дали в секретариате «социального» вице-премьера Татьяны Голиковой.

Как пишет ТАСС со ссылкой на ответ секретариата, речь идет только о новом порядке индексации пенсий. Он вступит в силу в 2019 году в связи с поправками. Аналогичный комментарий дали в министерству труда.

Напомним, ранее «Ведомости» написали, что власти планируют изменить формулу расчета страховых пенсий. Источники издания отметили. Что власти планируют отменить или как минимум усовершенствовать балльную систему. В настоящий момент 1 балл равен примерно 80 рублям. Для получения страховой пенсии нужно отработать девять лет и иметь минимум 13.8 бала на счету. К страховой пенсии добавляется фиксированная выплата, она составляет порядка 5 тыс. рублей на 2018 год. В дальнейшем параметры балльной системы планировали ужесточить.