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28.09.18 / 13:42 Новости / Россия и мир / Экономика

Кабмин разъяснил информацию об изменении расчета пенсий

Изменения коснутся индексации пенсий

Коллаж АБН

В правительстве России пояснили, что значат опубликованные ранее в СМИ данные об изменении расчета пенсий. Комментарии в пятницу дали в секретариате «социального» вице-премьера Татьяны Голиковой.

Как пишет ТАСС со ссылкой на ответ секретариата, речь идет только о новом порядке индексации пенсий. Он вступит в силу в 2019 году в связи с поправками. Аналогичный комментарий дали в министерству труда.

Напомним, ранее «Ведомости» написали, что власти планируют изменить формулу расчета страховых пенсий. Источники издания отметили. Что власти планируют отменить или как минимум усовершенствовать балльную систему. В настоящий момент 1 балл равен примерно 80 рублям. Для получения страховой пенсии нужно отработать девять лет и иметь минимум 13.8 бала на счету. К страховой пенсии добавляется фиксированная выплата, она составляет порядка 5 тыс. рублей на 2018 год. В дальнейшем параметры балльной системы планировали ужесточить.

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