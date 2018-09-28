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28.09.18 / 19:02 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась в плюсе

Индекс МосБиржи - 2 475,36, РТС - 1 192,04

Московская биржа

Коллаж АБН

Московская биржа закрылась в пятницу в зеленой зоне. Индекс МосБиржи вырос на 0,06% и составил 2 475,36 пунктов, индекс РТС увеличился на 0,35% и составил 1 192,04 пунктов.

Анна Бодрова, старший аналитик «Альпари» отмечает, что российский фондовый рынок весь день провел в «красной» зоне. Индекс МосБиржи после обновления накануне исторических пиков вернулся в область 2450-2465 пунктов, что тоже достаточно высоко. Коррекцией это вряд ли получится назвать, скорее, технический откат в ожидании появления новых катализаторов. Долго на месте здесь стоять не получится, считает Бодрова. Для рублевого индикатора ближайшая значимая поддержка находится на уровне 2410 пунктов, поэтому сползать, как сегодня, можно достаточно долго. Индекс РТС может консолидироваться в пределах 1160-1180 пунктов, для него это пока достаточно комфортный коридор.

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