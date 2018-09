Петербургское УФАС пригрозило возбудить дело за рекламу Burger King Ведомство получило информацию от СМИ

УФАС по Петербургу рассмотрит вопрос о возбуждении дела против Burger King из-за рекламной кампании в Северной столице. Об этом в ведомстве сообщили в пятницу.

Добавим, дело могут завести по признакам нарушения Закона о рекламе. В антимонопольной службе отметили, что получили информацию из СМИ.

Речь идет о рекламном слогане «You won’t starve to death in this city» («Ты не умрешь с голоду в этом городе»), который был размещен на футболке промоутера сети. «Многие из нас родились и выросли в Ленинграде. У некоторых есть родственники, пережившие блокаду, а кто-то потерял своих родных. Поэтому этот журналистский запрос будет рассмотрен нами как заявление», — отметили в пресс-службе УФАС.

На футболку обратил внимание сын блокадника Иван Милчин. Он рассказал, что увидел промоутера в ней на Невском проспекте, передавало агентство РИА Новости. В пресс-службе Burger King в России заявили, что использовали этот рекламный макет только в Екатеринбурге во время Чемпионата мира по футболу-2018. В компании подчеркнули, что проведут проверку по факту появления футболок в Петербурге.