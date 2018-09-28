Все новости

28.09.18 / 19:37 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербургское УФАС пригрозило возбудить дело за рекламу Burger King

Ведомство получило информацию от СМИ

УФАС по Петербургу рассмотрит вопрос о возбуждении дела против Burger King из-за рекламной кампании в Северной столице. Об этом в ведомстве сообщили в пятницу.

Добавим, дело могут завести по признакам нарушения Закона о рекламе. В антимонопольной службе отметили, что получили информацию из СМИ.

Речь идет о рекламном слогане «You won’t starve to death in this city» («Ты не умрешь с голоду в этом городе»), который был размещен на футболке промоутера сети. «Многие из нас родились и выросли в Ленинграде. У некоторых есть родственники, пережившие блокаду, а кто-то потерял своих родных. Поэтому этот журналистский запрос будет рассмотрен нами как заявление», — отметили в пресс-службе УФАС.

На футболку обратил внимание сын блокадника Иван Милчин. Он рассказал, что увидел промоутера в ней на Невском проспекте, передавало агентство РИА Новости. В пресс-службе Burger King в России заявили, что использовали этот рекламный макет только в Екатеринбурге во время Чемпионата мира по футболу-2018. В компании подчеркнули, что проведут проверку по факту появления футболок в Петербурге.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

117 SQL queries done. Page generation took 0,134 seconds.