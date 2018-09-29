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29.09.18 / 11:36 Новости / Россия и мир / Экономика

Цукерберг и Макс потеряли за день $3,5 млрд

Основатель Facebook Марк Цукерберг и глава Tesla Илон Маск потеряли за день $3,5 млрд. Об этом стало известно в пятницу вечером.

Состояние Цукерберга уменьшилось на $2 млрд, передает Bloomberg. Это произошло после заявления Facebook об обнаружении уязвимости, которая затронула около 50 млн аккаунтов.

Состояние Маска снизилось на $1,5 млрд. Причина – сообщение Комиссии по ценным бумагам и биржам США об открытии дела в отношении главы Tesla.

Напомним, в начале августа Маск опубликовал сообщение о выкупе акций его компании. Акционеры подали на него в суд. Власти США организовали проверку законности данного сообщения. Комиссия по ценным бумагам попросила суд запретить Маску занимать должность CEO Tesla.

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