Станция метро «Гражданский проспект» закрыта уже полчаса Из-за бесхозного предмета

Станция «Гражданский проспект» («красная» ветка) уже полчаса не доступна для пассажиров. Станцию закрыли в воскресенье.

Пресс-служба подземки сообщила о закрытии станции в 16:15 по московскому времени. Причина – бесхозный предмет.

Обновление: В 17:22 станция «Гражданский проспект» открыта.

Добавим, ранее в воскресенье закрывали «Старую деревню» («фиолетовая» линия). Станцию закрыли около 06:30 и открыли спустя час. Причиной закрытия также стал оставленный без присмотра предмет.