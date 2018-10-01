Лечение в Израиле: почему оно так популярно?

Каждый год десятки пациентов со всего мира приезжают на лечение в Израиль. Израильская медицина привлекает не только жителей постсоветского пространства, но и пациентов из США и стран Западной Европы. Почему все эти люди едут лечиться в Израиль?

1. Израиль входит в число мировых лидеров по продолжительности жизни.

Свидетельством высокого уровня медицины является продолжительность жизни израильтян. Мужчины в этой стране живут в среднем 78 лет, а женщины – 84 года.

2. В Израиле очень серьезно относятся к медицинскому образованию.

Профессия врача в Израиле является самой престижной. Конкурс на медицинские факультеты здесь всегда гораздо выше, чем на все остальные. Врачи-специалисты в этой стране учатся в среднем 15-16 лет, прежде чем получают лицензию, дающую им право работать самостоятельно. После этого врачи постоянно совершенствуются, изучая профессиональную литературу и проходя 1-2-летние стажировки в ведущих медучреждениях мира.

Иностранные пациенты, обращающиеся в частные клиники, имеют возможность выбрать лечащего врача. При выборе стоит воспользоваться списком лучших врачей Израиля, который каждый год предоставляет своим читателям журнал Forbes Israel. В 2018 году в этот список вошли 960 врачей. Около 50 из них работают в частной клинике Ассута.

3. В Израиле доступны передовые методы лечения.

Израиль – страна передовых медицинских технологий. Многие из них разрабатываются в крупных израильских медицинских центрах. Кроме того, израильские специалисты одними из первых внедряют новые методы лечения, которые появляются в мире. В число таких методов входят:

Иммунотерапия при раке. Профессор Яков Шехтер из института лечения меланомы Элла ведет работу над инновационными методами лечения метастатической меланомы, которые позволяют не только замедлить развитие опухоли, но и полностью уничтожить ее. В клинике Ассута у пациентов из-за рубежа есть возможность пройти такое лечение, которое в последние годы становится достойной альтернативой традиционной химиотерапии.

над инновационными методами лечения метастатической меланомы, которые позволяют не только замедлить развитие опухоли, но и полностью уничтожить ее. В клинике Ассута у пациентов из-за рубежа есть возможность пройти такое лечение, которое в последние годы становится достойной альтернативой традиционной химиотерапии. Эндоскопические операции. Операции через крошечные разрезы или через естественные отверстия организма проводятся в Израиле уже много лет. В ведущих клиниках, таких как Ассута, работают опытные врачи-эндоскописты, имеющие большой опыт таких операций. Их главное преимущество – быстрое восстановление пациентов. Отмечается также меньшая выраженность болевого синдрома, низкий риск кровотечений и других интраоперационных и послеоперационных осложнений.

Применение роботизированных хирургических систем. Все крупные клиники Израиля оснащены роботами-хирургами «Да Винчи» 3-го или 4-го поколения. Робот-ассистированные операции отличаются большей точностью и более низким риском осложнений. Сфера применения роботов в хирургии постепенно расширяется: если раньше с их помощью проводили только операции при раке простаты, то сейчас роботы используют при операциях на легких, органах ЖКТ, женской половой сферы и т.п.

Современные лекарственные препараты. В израильских клиниках применяются новейшие препараты против гепатита С, которые позволяют полностью излечить 100% пациентов. Здесь используются новейшие инсулины и другие препараты при сахарном диабете.

4. В Израиле приоритет отдается щадящему, органосохраняющему лечению.

Израильские специалисты ставят перед собой цель не только вылечить болезнь, но и не допустить снижения качества жизни пациента после лечения. Здесь проводятся органосохраняющие операции при различных онкологических заболеваниях. Например, в клинике Ассута при раке молочной железы большинству женщин сохраняют грудь. При раке кишечника проводятся операции, позволяющие обойтись без колостомы и сохранить для пациента возможность естественного опорожнения кишечника. При раке шейки матки на начальных стадиях большинству пациенток израильские врачи сохраняют матку и репродуктивную функцию.

5. Стоимость лечения в Израиле ниже, чем в странах Западной Европы.

6. Израильские специалисты относятся ко всем пациентам внимательно и доброжелательно.

Все пациенты из-за рубежа отмечают доброжелательное отношение и оптимизм израильских врачей и медицинских сестер. Например, многие пациенты клиники Ассута вспоминают, что уже после первой консультации врача они почувствовали себя лучше. Особенно это относится к онкологическим больным, которым так важна поддержка медицинского персонала. В Израиле врачи и медсестры настраивают таких пациентов на успешное лечение, объясняя им, что рак – это болезнь, которая лечится. Психологическая поддержка позволяет значительно повысить результативность лечения.