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01.10.18 / 18:26 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Матильда Шнурова пойдет на свидание в пользу «Ночлежки»

Она участвует в проекте Meet For Charity

Фото: news2day.ru

Ресторатор и основатель балетной школы «Айседора» Матильда Шнурова участвует в благотворительном аукционе Meet for charity в пользу «Ночлежки». Об этом в понедельник рассказали в организации.

Розыгрыш встречи с Матильдой Шнуровой стартовал 1 октября и продлится до 5 октября, сообщили в «Ночлежке». На сайте Meet For Charity указана другая дата – 8 октября. Тот, кто предложит большую ставку, сможет лично встретиться со Шнуровой.

Добавим, в рамках проекта Meet for charity известные люди выставляют «на торги» встречу с собой. Собранные таким образом средства направляются в благотворительные фонды и организации.

«Ночлежка» — петербургская благотворительная организация, помогающая бездомным людям. Впервые она участвовала в Meet for charity в прошлом году. Тогда с помощью проекта удалось собрать рекордные для аукциона 1,4 млн рублей.

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