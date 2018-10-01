На трассах Ленобласти ввели ограничения движения В частности, на трассах «Кола», «Россия» и «Скандинавия»

С 1 октября та трассах Ленобласти вступают в силу ограничения движения. Это следует из материалов ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

С 08:00 ограничивается скорость движения с 13 по 179 км на трассе «Кола», а также с 593 по 674 км на трассе М-10. Ограничения вводятся до 19:00 в связи с проведением ремонтных работ. Также скорость проезда будет ограничена на трассе А-181 «Скандинавия» с 52 по 65 км и с 203 по 208 км.

Напомним, в Петербурге с 1 октября также вступают в силу новые ограничения движения. Так, до 19 октября ограничат движение по Садовой улице от площади Тургенева до набережной Крюкова канала, а по 14 октября — по улице Чапыгина от Уфимской улицы до Каменностровского проспекта. С 1 по 17 октября будет ограничено движение по части шоссе Революции, а по 14 октября – закрыто на участке улицы Рентгена. Также до июля следующего года ограничивается движение по 8 линии В.О. возле дома №11.