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02.10.18 / 19:57 Новости / Петербург и Ленобласть

В Кингисеппе из-за аварии 3 тыс. человек получают электричество по резервной схеме

Авария произошла в 9:50, электричество дали в 11:10

Фото АБН

В Кингисеппе из-за утренней аварии 3 тыс. человек получают электроснабжение по резервной схеме. Об этом во вторник сообщили в Ленинградской областной электросетевой компании.

Аварийное отключение зафиксировали в 9:50 утра. Света не было в жилых домах и в одной больнице. Практически за час всех потребителей перевели на резервную схему. Однако о полном восстановлении электроснабжения и о причинах аварии в ЛОЭСК так и не сообщили.

Ранее в августе в Выборге отключили от подачи газа три из четырех действующих котельных. Причиной отключения котельных стала задолженность АО «Выборгтеплоэнерго» перед поставщиком газа — «Газпром Межрегионгаз СПб». Сумма долга — чуть менее 140 млн рублей.

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