ЗакС окончательно принял закон о льготах вдовам героев Но не вдовцам

Законодательное Собрание Петербурга в третьем чтении приняло законопроект о льготам вдовам героев России. Вопрос парламент рассмотрел в среду, передает корреспондент АБН.

Речь идет о выплатах 1 млн рублей. Однако чтобы получить компенсацию, вдовы должны не вступить в повторный брак.

По данным Смольного в Петербурге проживают 16 вдов героев России. Ранее депутаты Ирина Иванова (КПРФ) и Надежда Тихонова («Справедливая Россия») предлагали предоставить льготу и вдовцам героинь России. Однако поправка парламентариев не прошла. В Петербурге живет как минимум одна героиня России — лыжница Ольга Егорова. Более того, она сама — депутат Законодательного Собрания (фракция «Единая Россия»). Согласно данным открытых источников, у нее есть супруг Игорь.

Власти объяснили выплату денежной компенсации тем, что по действующим нормам вдовам положены льготные земельные участки. Однако по факту предоставить их не всегда возможно.

Добавим, с начала нового парламентского года Смольный и «Единая Россия» предложили сразу несколько изменений в Социальный кодекс Петербурга. Часть из них связана с повышением пенсионного возраста.