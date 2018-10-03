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03.10.18 / 11:46 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

ЗакС окончательно принял закон о льготах вдовам героев

Но не вдовцам

Коллаж АБН

Законодательное Собрание Петербурга в третьем чтении приняло законопроект о льготам вдовам героев России. Вопрос парламент рассмотрел в среду, передает корреспондент АБН.

Речь идет о выплатах 1 млн рублей. Однако чтобы получить компенсацию, вдовы должны не вступить в повторный брак.

По данным Смольного в Петербурге проживают 16 вдов героев России. Ранее депутаты Ирина Иванова (КПРФ) и Надежда Тихонова («Справедливая Россия») предлагали предоставить льготу и вдовцам героинь России. Однако поправка парламентариев не прошла. В Петербурге живет как минимум одна героиня России — лыжница Ольга Егорова. Более того, она сама — депутат Законодательного Собрания (фракция «Единая Россия»). Согласно данным открытых источников, у нее есть супруг Игорь.

Власти объяснили выплату денежной компенсации тем, что по действующим нормам вдовам положены льготные земельные участки. Однако по факту предоставить их не всегда возможно.

Добавим, с начала нового парламентского года Смольный и «Единая Россия» предложили сразу несколько изменений в Социальный кодекс Петербурга. Часть из них связана с повышением пенсионного возраста.

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