ЗакС одобрил в первом чтении поправки в перечень ЗНОП В дебатах

Законодательное Собрание Петербурга одобрило первом чтении поправки в закон о зеленых насаждениях общего пользования. Вопрос парламент рассмотрел в среду, передает корреспондент АБН.

В случае принятия законопроекта, в перечень войдут 47 новых территорий городского значения, а также 242 территории местного значения. При этом некоторые уже существующие зоны будут скорректированы. Суммарно площадь ЗНОП городского значения увеличится с 6128,4 до 6142,7 га, площадь ЗНОП местного значения — с 1450,6 до 1515,2 га.

Отметим, депутаты высказали опасения в связи с принятием поправок. Так, «яблочник» Михаил Амосов указал на то, что в некоторых районах (среди них Калининский, Кронштадтский, Красносельский, Невский) не достигнута минимальная обеспеченность жителей зелеными зонами. Тем не менее, площадь жилых зон в них после принятия закона уменьшится. В частности, сквер на проспекте Науки будет уменьшен в два раза. В ответ представитель губернатора подтвердил, что некоторые ЗНОП будут уменьшены, но общая территория зеленых насаждений по району не уменьшится. На это Алексей Ковалев («Справедливая Россия») парировал, что увеличение территории ЗНОП — формальное, так как зеленые зоны и пустыри и так существуют, просто их теперь в носят в перечень.

Алексей Макаров («Единая Россия») посетовал, что ранее некоторые предложения депутатов и жителей о включении скверов в перечень ЗНОП отвергались органами Смольного. В ответ представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков предложил создать рабочую группу для обсуждения этого вопроса.

Алексей Ковалев напомнил о ситуации с застройкой участка в устье реки Смоленки. Там еще до проведения инвентаризации (на которое заявка была уже подана) землю отдали инвестору. А после проведения инвентаризации пришли к выводу, что участок включить в перечень ЗНОП нельзя — ведь он уже отдан инвестору. В настоящее время активисты борются за создание там парка. Представитель Смольного в ходе заседания парламента разъяснить ситуацию не смог.

Андрей Анохин («Единая Россия») вновь напомнил о проблеме Митрофаньевского кладбища — его опять не включили в перечень ЗНОП. Депутат сослался на позицию Георгию Полтавченко по этому вопросу: строить на бывших кладбищах нельзя (эту позицию градоначальник высказывал еще в начале своего первого губернаторского срока). Анохин призвал коллег исправить недоработки Смольного и таки включить кладбище в перечень зеленых насаждений общего пользования.

Ирина Иванова (КПРФ) напомнила, что главная тенденция последних десятилетий — уничтожение зеленых зон в угоду инвесторам. Негативный пример — территория вокруг СКК «Петербургский», который отдают под реконструкцию инвестору с передачей прилегающей земли под застройку. «Мы сокращаем на 7 га зеленую зону, чтобы передать их крупному инвестору под застройку Это будет 300-400 тыс. кв м, то есть, 35 тыс. квартир. Это огромный мегаполис, 120 тыс. жителей, это равно муниципальному образованию! И еще при этом мы ликвидируем зеленую зону», — подчеркнула Иванова. Коммунистка сослалась на экспертов, которые говорят, что продажа только одной трети территории вокруг СКК позволила была полностью реконструировать спортивный комплекс. Иванова подчеркнула, что КПРФ не проголосует за законопроект.

Максим Резник («Партия роста») подчеркнул, что есть явный общественный запрос на защиту зеленых зон. Он также призвал спикера ЗС и лидера местных «единороссов» Вячеслава Макарова высказать позицию «Единой России» по проблеме Парка Интернационалистов. «Я вам не завидую, потому что надо набраться мужества. Но надо его набраться и высказать позицию», — сказал Резник. Он пообещал, что «Партия роста» также не поддержит проект закона.

Алексей Цивилев «Единая Россия» также пожаловался на урезание сквера на проспекте Стачек, который входит в мемориальный комплекс Кировский вал, и где установлен памятник Блокадному трамваю. «Мы понимаем, кто может стоять за этим. Мы обязательно внесем поправку, сквер принадлежит людям, и никто его не отдаст!» — заверил народный избранник.

Глава фракции ЛДПР Олег Капитанов раскритиковал подход Смольного к работе с перечнем ЗНОП — «будто собака гоняется за своим хвостом». «Мы что-то где-то отрезаем, где-то добавляем». «Жириновец» пожаловался, что власти отрезают участок от сквера на проспекте Народного ополчения в районе братских могил, более того, на участке уже стоит забор.

Под конец обсуждения выступил лично спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Он сопоставил нормы на озеленение в Петербурге (6 га на человека) с 25 га в Лондоне, а в Вене — «вообще леса, парки, сады». Макаров напомнил и о своем вкладе в борьбу с уплотнительной застройкой на Петроградке. «Да, суд отменял, но мы выиграли время», — сказал председатель парламента. Он опять пообещал не допустить уплотнительной застройки на Корпусной улице. Озабоченность своих коллег ситуацией со ЗНОП он назвал обоснованной. «Конечно, с этим законом надо разбираться», — сказал Макаров. «Позиция «Единой России» однозначна: мы против уплотнительной застройки». Он призвал чиновников остановиться и не допускать «того, что мы называем строительным беспределом». В то же Макаров сказал, что он стоит перед сложным выбором, голосовать или нет за этот законопроект.

Добавим, вопрос о ЗНОП депутаты обсуждали почти час. С отдельными заявлениями выступили 10 парламентариев. «И это еще нет Бориса Вишневского! С ним бы было все 15!» — пошутил Максим Резник. Представитель губернатора Юрий Шестериков попросил законопроект принять в первом чтении, чтобы потом детально обсудить поправки. За проголосовали 34 депутата, срок на подачу поправок установлен в 1 месяц.

В начале года городской парламент уже корректировал перечень ЗНОП. Тогда в список попали четыре территории, в том числе те, что уже находились в частной собственности. Решение парламента его спикер Вячеслав Макаров тогда объяснил стремлением защитить конкретные территории Петроградском районе от застройке. Суд позже признал незаконным включение скверов в ЗНОП.