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04.10.18 / 20:46 Новости / Россия и мир / Экономика

Офис Microsoft подорожает на 30%

Цена годовой подписки вырастет на 1 тыс. рублей

Корпорация Microsoft повысит стоимость подписки на Office 365 на 30%. Об этом в четверг сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на письмо компании.

Цена подписки на год вырастет на 1 тыс. рублей – с 3 399 до 4 399 рублей. Новые цены на подписку начнут учитываться при платежах с 18 октября. Цену скорректируют также и на другие продукты Microsoft, в том числе и корпоративные.

Добавим, с ноября Microsoft прекращает поддержку классической версии Skype 7. На настольных устройствах поддержка версий Skype 7 ниже будет завершена 1 ноября, а 15 ноября прекратится поддержка на мобильных и планшетных устройствах. Ранее планировалось прекратить поддержку седьмой версии в сентябре, но в связи с большим количеством просьб пользователей работу Skype 7 продлили.

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