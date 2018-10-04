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04.10.18 / 09:27 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Памфилова допустила смену главы горизбиркома Петербурга

Выборы главы города пройдут через год

Глава Центризбиркома Элла Памфилова допустила смену главы городской избирательной комиссии Петербурга. Соответствующее заявление она сделала в среду вечером.

Вопрос о назначении нового главы горизбиркома поднимут, если на выборы пойдет Александр Беглов, передает «Фонтанка» слова Памфиловой. По ее словам. Иначе может быть конфликт интересов. Пафмилова уточнила, что ЦИК смог поменять главу горизбиркома только благодаря Беглову.

Напомним, накануне губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ушел с должности. Президент России Владимир Путин назначил на место исполняющего обязанности главы города Александра Беглова. Он будет работать на этой должности до выборов. ЦИК сообщил, что выборы пройдут 8 сентября 2019 года.

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