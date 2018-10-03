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03.10.18 / 21:30 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

ЦИК назвал дату выборов губернатора в Петербурге

Плановые выборы так и должны были пройти в единый день голосования

Фото АБН

Выборы губернатора Петербурга после отставки Георгия Полтавченко состоятся 8 сентября 2019 года. Об этом в среду сообщила замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.

При этом плановые выборы так и должны были пройти в единый день голосования в следующем году. «Никаких неожиданностей в их подготовке нет и быть не может. Это выборы субъектовые, уверен, что у них в бюджете региона эти деньги будут заложены», — цитирует Балуева РИА «Новости».

Напомним, в среду губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ушел в отставку. Президент России Владимир Путин принял отставку Полтавченко и предложил ему возглавить Объединенную судостроительную корпорацию. Исполняющим обязанности губернатора он назначил Александра Беглова.

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