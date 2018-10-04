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04.10.18 / 19:45 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Врио полпреда СЗФО назначили Любовь Совершаеву

Беглов стал врио губернатора Петербурга

Коллаж АБН

Исполняющим обязанности представителя президента в Северо-Западном федеральном округе станет заместитель полпреда Любовь Совершаева. Об этом в четверг сообщили в аппарате полпреда.

Александру Беглову, прежнему полпреду СЗФО, накануне президент Владимир Путин предложил стать врио губернатора Петербурга. Это произошло после отставки Георгия Полтавченко.

Напомним, глава Петербурга Георгий Полтавченко покинул свой пост накануне, 3 октября. Позднее Путин предложил ему возглавить Объединенную судостроительную корпорацию. Редакция АБН вспомнила, чем запомнился Полтавченко, который управлял городом с 2011 года.

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