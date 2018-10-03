Свято место пусто не бывает. Губернатор Полтавченко покидает Петербург

В среду президент России Владимир Путин предложил Георгию Полтавченко возглавить Объединенную судостроительную корпорацию. Освободившееся место петербургского градоначальника займет полпред президента в СЗФО Александр Беглов, который в 2003 году почти четыре месяца уже был и.о. губернатора Петербурга. Вспоминаем, чем запомнился Георгий Полтавченко, управлявший городом с 2011 года, — несостоявшимися инвестпроектами и религиозностью.

Строительство и инвестиции

Петербург при Полтавченко – это город невоплощенных инвестиционных проектов. На Петербургском международном экономическом форуме Северная столица ежегодно показывает макеты самых амбициозных строительств – от новых жилых комплексов до 170-метрового колеса обозрения. Однако после заключительного дня эти макеты убирают, и новости о масштабных стройках исчезают из новостных лент. Причин тому может быть множество: исход инвесторов в связи с кризисным 2014 годом, смена инвестора на проекте, бюрократические проволочки, протесты градозащитников и экологов. Но так или иначе, Конюшенное ведомство и Апраксин двор по-прежнему стоят без реновации. Не проведена ветка «Аэроэкспресса» от одного из центральных вокзалов до аэропорта «Пулково». Город-спутник «Южный» и комплекс «Планетоград» не построены. Кинопарка «Ленфильма» на юге города нет.

Стоит отметить, что именно при Полтавченко все же был завершен долгострой на Крестовском острове, в народе так и называемый «Зенит-ареной». Формально решен вопрос с «Охта центром», небоскребом в центре города, — и вместо него на деньги «Газпрома» скоро откроется многофункциональный комплекс «Лахта центр». Перенос небоскреба, как выяснилось, не вполне решил вопрос сохранения «небесной линии Петербурга» – даже построенный далеко на севере города, «Лахта-центр» видно отовсюду, в том числе и из защищаемого исторического центра. Еще одна завершенная масштабная стройка – Западный скоростной диаметр. Теперь город можно пересечь с севера на юг по платной автотрассе всего за 20 минут, за которую также ежегодно продолжает платить и бюджет города.

Губернатор не забывал и о наследии, и в 2013 году появилась программа сохранения исторического центра. Пилотными территориями назвали окрестности Конюшенной площади и участок от Северной Коломны до Новой Голландии. Проект был рассчитан до 2018 года и 70 млрд рублей, но так и не реализован. Не менее обескураживающими оказались и результаты местной программы жилищной реновации: 1% за 10 лет.

Отдельным счетом идут транспортные проблемы города. В то время как в Москве сдают по семь станций метро за раз, в Петербурге строительство новых станций только откладывают. При Полтавченко приоритет по строительству метро был изменен: вместо Фрунзенского радиуса, находящегося в «спальных» районах города, акцент сделали на Невско-Василеостровской линии, станции которой строили к чемпионату мира по футболу. Можно посчитать количество новых станций при Полтавченко: достроенная «станция-призрак» «Адмиралтейская» в конце 2011 года, «Бухарестская» и «Международная» в конце 2012 года, второй вестибюль «Спортивной» в 2014 году, «Беговая» и «Новокрестовская», сданные под самое начало чемпионата в 2018 году — итого пять с половиной. Плюс обещанные городу на конец 2018 года «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» — тот самый Фрунзенский радиус, сроки строительства которого переносили бесчисленное количество раз. Итого, со всеми «но» — всего восемь и один дополнительный вестибюль за семь лет.

Несмотря на стремление Петербурга к модернизации, урбанизации и инвестициям, имя Полтавченко ассоциируется и с более приземленными вещами. В XXI веке ежегодно зимой петербуржцы получают травмы из-за падающих с карнизов сосулек, регулярно жалуются на плохую уборку улиц от снега и прорывы труб теплоснабжения. Эти проблемы порой приводят и к летальным исходам. Впрочем, на своем последнем заседании правительства Петербурга тогда еще губернатор Георгий Полтавченко сказал, что теперь город встречает зиму все равно лучше, чем шесть или семь лет назад. По его мнению, при Валентине Матвиенко это была «страшная битва», однако теперь власти готовятся к холодам и снегопадам «планомерно, спокойно, своевременно».

Только цифры

Как бы то ни было, основные экономические показатели Петербурга при губернаторе Георгии Полтавченко устойчиво росли. Так, в 2011 году внутренний региональный продукт составлял 2092 млрд рублей, в то время как в 2017 году – 3563 млрд рублей, согласно данным Росстата. Инвестиции в основной капитал тоже увеличивались. В 2011 году их объем составил 360,4 млрд рублей, а в 2017 году – более 658,5 млрд рублей (в 2016 году 678,6 млрд рублей). Иностранные инвестиции достигали пика в 2012 и 2013 году: $10,8 млрд и $13,4 млрд по сравнению с $6,1 млрд в 2011 году и $7,6 млрд в 2017 году.

Культура и духовность

О религиозности Георгия Полтавченко стало известно в тот же день, когда тогдашний президент Дмитрий Медведев назначил его исполняющим обязанности губернатора. Чуть позже жители смогли убедиться в ней на практике. Уже 3 сентября 2011 года Полтавченко посетил Митрофаньевское кладбище, которому грозила застройка, и пообещал: застройки не будет. Кладбище действительно не застроили, однако статус объекта до сих пор в подвешенном состоянии: буквально несколько часов назад депутат ЗакСа Андрей Анохин опять говорил с трибуны об этой проблеме.

При Полтавченко традицией стали Крестные ходы, которые проходили несколько раз в год. Самые крупные – в сентябре, в годовщины обретения мощей Святого благоверного князя Александра Невского. Весной 2012 года журналисты сообщили о том, что работа в Смольном застыла, и связали это с Великим постом. Якобы губернатор перестал посещать публичные мероприятия, активно участвовать в работе правительства и даже подписывать нормативные акты.

В ходе первого срока Полтавченко власти стали более благосклонны к строителям храма – резонансной стала застройка парка Малиновка, остановить которую удалось только при вице-губернаторе Игоре Албине. Впрочем, главный религиозный скандал Георгия Полтавченко – возможная «реституция» Исаакиевского собора – произошел отнюдь не благодаря его религиозности. И источники СМИ, и анонимные телеграм-каналы сообщали, что Полтавченко одобрил передачу храма РПЦ только после того, как об этом лично попросил патриарх Кирилл. А до этого, годом ранее, он в реституции отказал.

Кстати, история с Исаакиевским собором — это одно из крупнейших поражений администрации Полтавченко. Подобно тому, как его предшественнице Валентине Матвиенко пришлось отступить от проекта «Охта-центра», уходящему градоначальнику перед лицом парламентских и президентских выборов пришлось постановить реституцию на паузу – формально, потому что РПЦ о возвращении храма официально и не просит.

Приход Полтавченко совпал с принятием городского закона о запрете так называемой гей-пропаганды. Поэтому скандалы с нападениями на ЛГБТ-активистов и срывом публичных мероприятий стали обыденным делом. Срывались и культурные мероприятия. Осенью 2012 года из-за угроз людей, назвавшихся казаками, был отменен моноспектакль Леонида Мозгового «Лолита». А в 2014 году была сорвана премьера оперы Ильи Демуцкого «Новый Иерусалим». По сообщениям прессы, звонки площадке — студии «ЛенДок» — поступили из полиции, из центра «Э» и из Смольного. Тогда же, еще в первый срок Полтавченко отменили спектакль «БерлусПутин» Театра DOC, давление на «ГлавClub» во время организации концерта в защиту Pussy Riot, отказ клуба А2 предоставить сцену для презентации проекта «Граждане бесы» Дмитрия Быкова, Михаила Ефремова, Ксении Собчак, а также отмену выставки Марата Гельмана Icons.

Испытывала петербургская культура при Полтавченко и административные проблемы, хотя отделить их от идеологии и было не всегда просто. Уже в сентябре 2011 года из Смольного ушла вице-губернатор Алла Манилова, чиновница культурная во всех отношениях. Ее место занял бывший директор Челябинского тракторного завода Василий Кичеджи (он, к слову, три года назад с Полтавченко разругался и стал союзником его негласного оппонента, спикера парламента Вячеслава Макарова). Следом комитет по культуре покинули его председатель Антон Губанков и большая часть его заместителей. Место Губанкова занял режиссер Дмитрий Месхиев. Последний работал в ведомстве недолго, но продуктивно: работу комитета сопровождали скандалы, по факту проведения праздников даже возбуждались уголовные дела. После скоропостижного ухода Месхиева Смольный почти год не мог найти ему замену. Назывались фамилии депутата и актрисы Анастасии Мельниковой, а также тогдашней советницы Юлии Стрижак. Однако Полтавченко назначил руководить культурой директора ГМЗ «Гатчина» Василия Панкратова. Вскоре Панкратов вернулся на прежнее место работы. До сегодняшнего дня комитет возглавляет бывший депутат-«жириновец» Константин Сухенко.

При Сухенко прогремело также несколько крупных скандалов в культурной жизни Петербурга. Так, вынужденно ушел худрук театра им. Ленсовета Юрий Бутусов. «Репертуар на 80% должен состоять из классических постановок. Для меня Театр им. Ленсовета — русский драматический театр. Кто–то может сказать, что это несовременно, но я считаю так. В этой нише у театра больше возможностей, чем в конкуренции с современным театром. У последнего свои законы и своя эстетика. Я предложил Юрию Николаевичу поставить хоть один веселый спектакль. Говорю: «Почему вам не посмеяться и не пошутить вместе с людьми?» Он ответил, что как художник имеет на это право», — сказал по поводу ситуации Сухенко.

Другой скандал, в котором отметился и лично губернатор Полтавченко, — это присвоение имени мосту Кадырова. Тогда это решение публично защищал Сухенко. Губернатор же спустя несколько месяц отправился в Чечню и там, несмотря на декларируемую любовь к «Зениту», кричал «Ахмат – сила». Пикантности ситуации добавило то, что ролик с этой речевкой был опубликован в день игры «Зенита» против «Ахмата».

Выборы 2014 года

В среду многие политологи объясняли решение Кремля отправить губернатора Петербурга в отставку досрочно тем, что у него относительно низкие шансы на переизбрание. Это звучит удивительно в свете того, что на выборах в 2014 году Георгий Полтавченко набрал почти 80% голосов. Впрочем, эту кампанию либеральное и несистемное крыло оппозиции называли нечестной и неконкурентной.

Еще до официального старта выборного процесса о своем намерении побороться за губернаторское кресло заявила политик Оксана Дмитриева – тогда лидер местной «Справедливой России» и депутат Госдумы. К кампании 2014 года она даже издала книгу «Противостояние: 20 лет в политике» и заранее стала выстраивать отношения с муниципальными депутатами – в том числе от «Единой России», без которой преодолеть фильтр было невозможно.

До конца июня 2014 года Дмитриева и ее команда уверенно заявляли, что намерены преодолеть муниципальный фильтр, несмотря на то, что на мундепов оказывалось существенное давление. Однако в июле все «единороссы» отказались от предварительных договоренностей, а подписей эсеров и «яблока» для преодоления барьера было недостаточно. Георгий Полтавченко, когда его спросили, боится ли он Оксаны Дмитриевой ответил: «Господь меня пасет, бояться мне нечего!»

Как раз когда Полтавченко выступал с этим заявлением, рядом с ним стоял спикер ЗакСобрания и лидер местной «Единой России» Вячеслав Макаров. Именно ЕР отвечала за муниципальные подписи: в разгар их сбора партийная пресс-служба даже заявила, что у «единороссов» собрано более 1000 подписей муниципалов за Полтавченко. Это было незаконно, а главное даже технически не позволяло зарегистрировать какого-либо еще кандидата. Сообщение быстро опровергли, а пресс-секретарь через некоторое время покинул свой пост.

Для создания конкурентности на выборах был выбраны два кандидата от парламентских партий – Константин Сухенко (ЛДПР) и Ирина Иванова (КПРФ). Кроме того, ЕР собрала подписи за лидера местного отделения партии «Родина» Андрей Петров и представитель «Партии Зеленых», бывший таможенник Тахир Бикбаев. Несмотря на призывы Дмитриевой и ее сторонников портить на выборах бюллетени, это не сыграло большой роли. Официальный результат Полтавченко составил 79,3%. Политологи и эксперты в день ухода Полтавченко говорят о том, что в настоящий момент его узнаваемость в городе минимальна.

Елена Васильева, Василий Романов / АБН