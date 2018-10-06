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06.10.18 / 18:12 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге в Академическом переулке горит дом

Спасатели на месте

Фото читателя АБН

В Петербурге в Академическом переулке горит дом. Происшествие произошло в субботу.

По информации читателей АБН, горит второй-третий этаж. В данный момент на месте происшествия одна машина ГУ МЧС по Петербургу.

Фото читателя АБН

Возгорание произошло в доме №6. В настоящий момент здание заброшено.

Фото читателя АБН

Обновление 19:41 часов: ГУ МЧС по Петербургу сообщило о ликвидации пожара в 18:50 часов. По данным ведомства, в заброшенном здании горел мусор на площади 15 кв. м. Сведений о пострадавших нет.

Отметим, Академический переулок находится на Васильевском острове. Добавим, на прошлой неделе в Петербурге сгорело восемь грузовых автомобилей. Происшествие произошло в ночь на 29 сентября. Транспорт находился на платной парковке.

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