В Петербурге в Академическом переулке горит дом Спасатели на месте

В Петербурге в Академическом переулке горит дом. Происшествие произошло в субботу.

По информации читателей АБН, горит второй-третий этаж. В данный момент на месте происшествия одна машина ГУ МЧС по Петербургу.

Возгорание произошло в доме №6. В настоящий момент здание заброшено.

Обновление 19:41 часов: ГУ МЧС по Петербургу сообщило о ликвидации пожара в 18:50 часов. По данным ведомства, в заброшенном здании горел мусор на площади 15 кв. м. Сведений о пострадавших нет.

Отметим, Академический переулок находится на Васильевском острове. Добавим, на прошлой неделе в Петербурге сгорело восемь грузовых автомобилей. Происшествие произошло в ночь на 29 сентября. Транспорт находился на платной парковке.