Skoda увеличила продажи в России в сентябре на 34% год к году

Skoda увеличила продажи в России в сентябре на 34% год к году. Об этом компания сообщила в субботу.

Всего российские автодилеры реализовали 7,7 тыс. автомобилей. По данным за девять месяцев, продажи увеличились на 28% год к году до 57,47 тыс. автомобилей.

Больше всего россияне приобретали Rapid – 3,2 тыс. машин. Skoda Kodiaq стал вторым по популярности – 2,2 тыс. авто. Octavia – третье место – 2 тыс. машин.

Отметим, в начале текущего года Volkswagen запустил производство кроссовера Skoda Kodiaq. Компания готовила проект 18 месяцев. Размер инвестиций – 87,5 млн евро. Организация решила производить авто по методу полного цикла.