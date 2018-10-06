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06.10.18 / 17:05 Новости / Россия и мир / Экономика

Skoda увеличила продажи в России в сентябре на 34% год к году

Фото АБН

Skoda увеличила продажи в России в сентябре на 34% год к году. Об этом компания сообщила в субботу.

Всего российские автодилеры реализовали 7,7 тыс. автомобилей. По данным за девять месяцев, продажи увеличились на 28% год к году до 57,47 тыс. автомобилей.

Больше всего россияне приобретали Rapid – 3,2 тыс. машин. Skoda Kodiaq стал вторым по популярности – 2,2 тыс. авто. Octavia – третье место – 2 тыс. машин.

Отметим, в начале текущего года Volkswagen запустил производство кроссовера Skoda Kodiaq. Компания готовила проект 18 месяцев. Размер инвестиций – 87,5 млн евро. Организация решила производить авто по методу полного цикла.

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