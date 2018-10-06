Задержанных активистов «Открытой России» оштрафовали На тысячу рублей каждого

Задержанных активистов «Открытой России» оштрафовали. Об этом стало известно в субботу.

Решение о наложении штрафа принял Смольнинский районный суд, передает MR7. Штрафы в размере 1 тыс. рублей назначили Андрею Никитину и Александру Федосееву. Павла Чупрунова отправили обратно в отдел полиции. Он является членов УИК, а у судьи не было санкции прокурора.

Задержанные получили протоколы по статье о неповиновении распоряжению полицейского. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что активисты не показали им свои паспорта.

Напомним, активистов задержали накануне. У них изъяли маску президента и настольную игру. Всего задержанных было четверо. Александру Бруссер отпустили около часа ночи.