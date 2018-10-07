Самыми популярными авто с пробегом класса люкс в России стали Bentley и Mercedes-Maybach Рынок вырос на 17% за 8 месяцев

По итогам восьми месяцев 2018 года, наиболее популярными автомобилями с пробегом в классе люкс стали Bentley (448 единиц) и Mercedes-Maybach (356 авто). Такие данные в воскресенье приводит «Автостат».

В пятерке лидеров среди люксовых подержанных авто также оказались Maserati (170 машин), Rolls-Royce (127 авто) и Ferrari (52 единицы). Всего за январь-август в России было перепродано в этом сегменте 1,2 тыс. авто, что на 17% больше год к году.

Эксперты агентства отмечают, что этот рынок растет на фоне спада продаж новых люксовых автомобилей в России. За указанный период на российском рынке было продано 936 таких машин. В годовом выражении падение составило 1,5%.