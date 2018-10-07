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07.10.18 / 18:38 Новости / Россия и мир / Экономика

Минфин пообещал не переводить долларовые счета россиян в рублевые

«Бежать в банки и скорее снимать валюту» не надо

Правительство РФ никогда не планировало и не планирует переводить долларовые счета россиян в рублевые, а дедолларизация не предполагает ограничения использования доллара гражданами. Такое заявление в воскресенье сделал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в дальневосточном эфире «России-1».

«Многие думают, что мы призываем отказаться от доллара: надо бежать в банки и скорее снимать валюту. Это абсолютно не так», — передает слова Силуанова ТАСС. Он отметил, что правительство выступает «противником различных ограничений», а сбережения в долларах – «это выбор каждого гражданина».

Ранее Антон Силуанов рассказал, что план по дедолларизации российской экономики, в частности, предусматривает отмену нормы об обязательном возврате в Россию выручки экспортеров, которые производят расчеты в рублях. Правительство рассчитывает уйти от этого принципа к 2024 году. Глава Минфина отмечал, что планируется сделать преференциальный режим, для стимулирования участников внешнеэкономической деятельности к использованию национальной валюты РФ.

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