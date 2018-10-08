Проверенная и успешная стратегия презентации демо-версии продукта

В силу своей деятельности мы сталкиваемся с десятками, а иногда и сотнями презентаций в год. Какие способы работы с этим инструментом продвижения продукта можно считать наиболее перспективными? Существуют ли пути их оптимизации с точки зрения маркетинга? Как презентовать продукт, чтобы на следующих этапах жизненного цикла его ждали более радужные перспективы? И как сделать так, чтобы эти перспективы вели к сокращению цикла продаж?

Существует подробная методика, которую используют единицы. Ее суть сводится к принципам интерактивной демонстрации особенностей продукта. Ниже по тексту вы прочитаете несколько ценных советов для презентации демо-версии продуктов, которые сделают ваше мероприятие более перспективным с точки зрения дальнейшего развития во бизнеса всех направлениях.

Что делать для подготовки идеальной презентации демо-версии продукта:

1.Подтвердите актуальность мероприятия

Убедитесь что ваша целевая аудитория не забыла время презентации. Отправляйте приглашение с конкретной датой и временем проведения мероприятия, как только вы утвердите эту информацию внутри своей команды. Не забудьте указать в приглашении контактный номер телефона. За день и за несколько часов до мероприятия отправьте напоминание по электронной почте. Поинтересуйтесь ожидаются ли на мероприятие дополнительные гости и добавлен ли они в список приглашенных.

2. Создавайте качественную презентацию с помощью современных инструментов

Это сделает ваш доклад более привлекательным. Используйте такие инструменты, как GoToMeeting, чтобы создать набор слайдов с необходимыми ссылками, которые будут корректно отображаться в вашем браузере. Включайте слайды, фрагменты исследований, инфографику, списки, цитаты, интересные формулировки и правила, касающиеся использования продукта, которые по вашему мнению, пригодятся во время демонстрации демоверсии.

Аргументируйте целесообразность каждого товара или услуги, которые вы планируете предложить своим потенциальным клиентам. Проработайте вопросы, связанные с каждым направлением. Дайте возможность вашей целевой аудитории активнее включиться в процесс презентации продукта, глубже вникнуть в его ключевые смыслы и ценности и получить понимание, как разработанное решение поможет конкретному бизнесу решить конкретную задачу в конкретной ситуации.

Заранее подготовьте ответы на возможные вопросы со стороны аудитории. Убедитесь что слушателям интересна ваша презентация, что представители аудитории понимают как разработанный вами продукт помогает их бизнесу решить насущные проблемы.

Дайте собравшимся людям понять что вы будете работать по четкой схеме следования из точки А в точку Б, далее, возможно, в точку C и затем аналогичным способом по мере необходимости.

3. Попытайтесь наладить живой, естественный контакт с целевой аудиторией

Не начинайте презентацию словами: «Вас приветствует компания» или «Мы рады предложит Вам нашу новую разработку». Не стоит уподобляться торговым агентам, которые работали в России в девяностых годах. Такое поведение скорее оттолкнет ваших потенциальных клиентов, чем привлечет их.

Не нужно сразу вести себя так, будто вы хотите изнасиловать мозг собравшихся здесь людей. Расскажите им о каких-то приземленных вещах. Спросите, как прошли дела вчера? Насколько успешен был последний проект? Как себя чувствует их жена, дети, кошка, в общем, попытайтесь просто перекинуться парой слов. На этом этапе Вы лучше узнаете друг друга и настройтесь на более доверительное общение. Конечно в процессе доклад ценна каждая минута, но тактика прыжка с места в карьер вряд ли принесет вам ожидаемые дивиденды.

Очень важно найти общий язык с целевой аудиторией в начале презентации, чтобы потом не отвлекаться на лирическое отступление посреди вебинара. Площадки для проведения вебинаров в интернете, например, как Clickmeeting предоставляют массу полезных функций для проведения качественных вебинаров такие как: интеграция с Dropbox, интерактивные функции, многопользовательский режим, система управления обучением и многие другие.

4. Кратко расскажите о чём планируете говорить сегодня

Запустите первый слайд и задайте первый вопрос для активизации аудитории. Спросите чего они ждут от сегодняшней презентации? Возможно, на основании ответов вам удастся немного подкорректировать свое выступление в лучшую сторону. Обязательно сообщите, что в конце выступления у собравшихся будет время задать вопросы. Благодаря таким простым вещам каждый присутствующий сможет понять, что даже если он не услышит интересующую его информацию в ходе выступления, нужное всегда можно будет узнать с помощью вопросов в конце мероприятия.

5. Анализируйте предыдущие выступление

Вам нужно научиться чувствовать внимание аудитории и если не управлять им, то подстраиваться под него. К каждой следующей части выступления нужно подходить не раньше, и не позже, а в самый подходящий момент. Например, один из способов перейти к самой сути выступления — начать показ слайдов с ключевой информацией, где есть цели, факты, задачи и сроки их выполнения. Как только слушатели увидят, что вы располагаете всей нужной информацией, вы легко сможете перейти к главной мысли, которую планировали донести собравшимся в ходе презентации.

6. Оперируйте конкретными доказательствами

Перед подготовкой презентации вы проводили опросы, изучали представителей целевой аудитории, делали определённые расчёты, выборки. Теперь пришло время рассказать собравшимся о проделанной работе. Сейчас у вас есть конкретная информация, которая вызывает интерес собравшихся и повышает их уровень доверия к вашей компании. Станьте референтным авторитетом для собравшихся, отдавайте как можно больше ценной информации, ничего не требуя взамен. Именно на основании этого у вас получится построить доверительные отношения с потенциальными клиентами. Поверьте, никакая даже самая изощренная модель формата продавец покупатель не обеспечит вам такого эффекта.

7. Постарайтесь максимально раскрыть потенциал продукта

Попробуйте хотя бы на минуту представить что гости также удивлены и восхищены вашей разработкой как и вы сами. Начните с самого начала и действуйте последовательно. Не стоит рассказывать от слабых еще не доработанных сторонах в то время, когда у вас есть возможность раскрыть наиболее сильные черты и характеристики продукта. Говорите о реальных и правдивых вещах, но делайте это с правильной точки зрения и показывайте свою разработку только с лучшей стороны.

Подготовьте краткий понятный обзор. Объясните основную причину появления продукта. Свяжите его с потребностями конкретной группы целевой аудитории. Желательно чтобы эта информация была подтверждена социальными исследованиями. На этом этапе желательно объяснить для решения какой конкретной проблемы подходит ваш продукт и почему именно ваша разработка станет оптимальным выходом из ситуации.

Попробуйте добиться вау-эффекта. Сформулируйте уникальное торговое предложение, которое вы заранее разработали для своего продукта. Продемонстрируйте реальную перспективу улучшения работы конкретной компанию за счет внедрения предложенных вами разработок. Действуйте по плану, периодически интересуйтесь, всем ли понятно о чём идёт речь не забывайте задавать вопросы чтобы напоминать о себе собравшимся слушателям.

Если ваша компания отличается хорошим сервисом, не бойтесь дать потенциальным клиентам немножко больше особенно на начальном этапе. В это время они особенно нуждаются в вас и формируют в своем сознании модель поведения на случай разных обстоятельств. Сделайте так, чтобы представители целевой аудитории не имели повода для беспокойства и чувствовали себя в полной безопасности.

8. По возможности не игнорируйте заданные вопросы и старайтесь отвечать на каждый из них. Если у вас нет времени дать подробный ответ, обязательно дайте краткий и сообщите, что подробно расскажите об этом во время презентации демо-версии продукта. Усиливайте свои ответы кейсами, показывайте как ваши клиенты успешно справляются с поставленными задачами, демонстрируйте заранее подготовленную инфографику. Подскажите как у других компаний получилось стать вашим партнером и что для этого нужно сделать новичкам у которых тоже возникают подобные желания.

8. Проанализируйте ожидание целевой аудитории

Насколько ее заинтересовала предложенная перспектива. Поинтересуйтесь, что ещё нужно добрать, убавить или заработать, чтобы итоговый результат получился максимально приемлемым. С помощью последнего слайда подведите итог и постепенно готовьте целевую аудиторию заключительному этапу цепочки продаж.

Многие предприниматели недооценивают демо-версию продукта, хотя на самом деле — это первая работающая схема которая наконец-то начинает двигаться и вертеться в заданном направлении. Вот почему демоверсия приобретает стратегическое значение при разработке большинства продуктов товаров или услуг.

Если вы не пожалеете потратить чуть больше времени и сил на разработку качественной презентации демо-версии продукта, в дальнейшем на многих этапах жизненного цикла он будет продавать себя сам.