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08.10.18 / 20:42 Новости / Россия и мир / Экономика

Яровая прокомментировала сообщения о возможном дефиците продуктов

Она предложила провести парламентские слушания по этому вопросу

Вице-спикер Госудмы Ирина Яровая назвала «вбросом лоббистами торговых сетей» информацию о дефиците продуктов из-за законопроекта о запрете на возврат нереализованных товаров поставщикам. Об этом она сообщила в понедельник.

Яровая предложила провести парламентские слушания по вопросу предложенного законопроекта. На встрече производители и торговые сети могут обсудить вопрос «добросовестности отношений между ними», передает ТАСС.

Напомним, Яровая стала одним из авторов законопроекта, который запрещает ритейлерам возвращать нереализованный товар с истекшим сроком годности. Под запрет попадают  и выплаты в рамках ретробонуса. Ассоциация компаний розничной торговли отрицательно отреагировала на инициативу депутатов. Как ранее передавали «Известия», АКОРТ отметила, что в результате может появиться дефицит продуктов.

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