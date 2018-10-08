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08.10.18 / 16:00 Новости / Петербург и Ленобласть

Полиция сможет штрафовать за нарушение «закона о тишине» в Петербурге

В комитет финансов подали заявку о выделении 3,8 млн рублей для субвенции из городского бюджета

В Смольном поддержали предложение депутата Дениса Четырбока о передаче МВД полномочий при нарушениях «закона о тишине». Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Четырбока.

Согласно предложению, полиция сможет составлять протоколы по фактам нарушения закона. Комитет по вопросам законности  подал в комитет финансов соответствующую заявку о выделении 3,8 млн рублей для субвенции из городского бюджета. Вопрос должны рассмотреть в октябре при формировании бюджета на 2019 и плановые 2020-2021 годы.

Напомним, в сентябре Четырбок попросил Полтавченко изменить «закон о тишине», передав полномочия по составлению протоколов органам МВД. Также он попросил профинансировать из городского бюджета работу органов. По словамм Четырбока, ейчас трудно привлечь к ответственности нарушителей закона из-за бумажной «волокиты». Составлением протоколов занимается комитет по вопросам законности, и в ночное время протоколы составить нельзя.

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