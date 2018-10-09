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09.10.18 / 09:02 Новости / Россия и мир / Экономика

МВФ повысил прогноз по росту ВВП России в 2019 году

На 0,3 процентных пункта – до 1,8%

Фото: vistanews.ru

Международный валютный фонд повысил прогноз роста российского ВВП в 2019 году. Это следует из аналитического доклада о перспективах мировой экономики World Economic Outlook за октябрь.

Прогноз роста ВВП России увеличен на 0,3 процентных пункта – до 1,8%. Прогноз роста на текущий год не изменился – он составляет 1,7%. Также МВФ понизил прогноз мировых цен на нефть на 2018 и 2019 годы до $69,38 и $68,76 за баррель.

Добавим, ранее ЦБ опубликовал собственные прогнозы развития российской экономики. Согласно сценарию регулятора, рост ВВП замедлится до 1,2-1,7% в 2019 году. А в 2020-2021годах рост составит 1,8 – 2,3%.

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