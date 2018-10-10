Врио губернатора Петербурга выступил перед парламентом Речь была краткой

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов выступил перед городским ЗакСобранием. Он посетил заседание парламента в среду, передает корреспондент АБН.

В своей речи врио градоначальника выразил надежду, что работа с депутатами будет продуктивной. Беглов призвал парламентариев снять с рассмотрения ряд «морально устаревших» законопроектов. Для этого надо «все еще раз взвесить и набраться мудрости». Сосредоточиться же надо на внесении новых, прежде всего, в интересах городской экономики и бизнеса. Беглов заявил, что уже обсуждал это со спикером парламента Вячеславом Макаровым.

«У каждой фракции, у каждого депутата есть наказы избирателей хорошие идеи по ключевым предложения по ключевым вопросам жизни города. Мы будем их обсуждать и решать все насущные проблемы в формате ответа на запросы губернатора, ответов на вопросы», — сказал Беглов.

В своей речи Беглов назвал неточно число парламентариев петербургского ЗакСа, а также тех, кто представляет город. Госдуме. По версии врио в городском парламенте 54 депутата, а в Госдуме — 9 «городских» представителей.

Спикер ЗакСа Макаров поблагодарил врио губернатора, «что он нашел время» для выступления перед парламентом. Вся речь Беглова длилась не больше 7 минут, задать вопросы депутатам не разрешили. На дневном брифинге глава ЗакСа объяснил это тем, что негоже превращать первую встречу врио градоначальника, который работает только несколько дней, «в допрос военнопленного».

Напомним, президент Владимир Путин назначил Беглова врио губернатора Петербурга в минувшую среду. Его предшественник Георгий Полтавченко возглавит совет директоров «Объединенной судостроительной корпорации».

При Георгии Полтавченко пресса неоднократно писала о его конфликте за политическое влияние со спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым. При этом перед парламентом Полтавченко выступал один-два раза в год: в ходе ежегодного отчета и при представлении кандидатур вице-губернаторов.