Все новости

10.10.18 / 08:29 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный продлил сроки подачи заявок на конкурс на строительство аэроэкспресса до «Пулково»

Из-за РЖД

Комитет по инвестициям Петербурга продлил сроки подачи заявок на участие в конкурсе на строительство и эксплуатацию железнодорожной линии от Витебского вокзала до аэропорта «Пулково» на основе государственно-частного партнерства. Об этом в ведомстве сообщили накануне.

В комитете уточнили, что сроки сдвинуты на 28 ноября этого года, а победителя конкурса определят 22 марта 2019 года. Решение о переносе сроков было принято из-за обращения ОАО «Российские железные дороги» к Смольному о согласовании деталей реализации проекта.

Город решил пойти навстречу руководству монополии, отметили в комитете. Предполагается, что стороны обсудят все вопросы до обновленной даты подачи заявок в рамках сформированной рабочей группы.

Напомним, конкурс на строительство аэроэкспресса до «Пулково» был объявлен в конце июля. Сообщалось, что начальная стоимость контракта составляет порядка 18,8 млрд рублей. Проект предполагается реализовать на основе государственно-частного партнерства. Срок соглашения – 30 лет.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,146 seconds.