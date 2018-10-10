Смольный продлил сроки подачи заявок на конкурс на строительство аэроэкспресса до «Пулково» Из-за РЖД

Комитет по инвестициям Петербурга продлил сроки подачи заявок на участие в конкурсе на строительство и эксплуатацию железнодорожной линии от Витебского вокзала до аэропорта «Пулково» на основе государственно-частного партнерства. Об этом в ведомстве сообщили накануне.

В комитете уточнили, что сроки сдвинуты на 28 ноября этого года, а победителя конкурса определят 22 марта 2019 года. Решение о переносе сроков было принято из-за обращения ОАО «Российские железные дороги» к Смольному о согласовании деталей реализации проекта.

Город решил пойти навстречу руководству монополии, отметили в комитете. Предполагается, что стороны обсудят все вопросы до обновленной даты подачи заявок в рамках сформированной рабочей группы.

Напомним, конкурс на строительство аэроэкспресса до «Пулково» был объявлен в конце июля. Сообщалось, что начальная стоимость контракта составляет порядка 18,8 млрд рублей. Проект предполагается реализовать на основе государственно-частного партнерства. Срок соглашения – 30 лет.