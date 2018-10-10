«Нафтогаз» удержал $9 млн «Газпрома» в счет долга по решению Стокгольмского арбитража Удержал из переплаты

«Нафтогаз» удержал $9 млн «Газпрома» в счет долга по решению Стокгольмского арбитража. Об этом украинская компания сообщила в среду.

Сумма удержана от платы «Газпрома» за транзит газа. «Нафтогаз» заявил о принятии переплаты в $9 млн. По информации украинской компании, в декабре прошлого года Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу ценообразования. Это привело к уменьшению стоимости услуг по транзиту газа. «Газпром» же продолжает платить большую цену, «последовательно отказываясь выполнять решение Стокгольмского арбитража».

Напомним, согласно решению Стокгольмского арбитража «Газпром» должен «Нафтогазу» $2,56 млрд. Российская компания обжаловала решение суда. Украинская организация пыталась взыскать долг через арест активов «Газпрома». В начале сентября «Нафтогаз» насчитал «Газпрому» $100 млн процентов за неисполнение решения Стокгольмского арбитража.