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10.10.18 / 17:15 Новости / Россия и мир / Экономика

«Нафтогаз» удержал $9 млн «Газпрома» в счет долга по решению Стокгольмского арбитража

Удержал из переплаты

Коллаж АБН

«Нафтогаз» удержал $9 млн «Газпрома» в счет долга по решению Стокгольмского арбитража. Об этом украинская компания сообщила в среду.

Сумма удержана от платы «Газпрома» за транзит газа. «Нафтогаз» заявил о принятии переплаты в $9 млн. По информации украинской компании, в декабре прошлого года Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу ценообразования. Это привело к уменьшению стоимости услуг по транзиту газа. «Газпром» же продолжает платить большую цену, «последовательно отказываясь выполнять решение Стокгольмского арбитража».

Напомним, согласно решению Стокгольмского арбитража «Газпром» должен «Нафтогазу» $2,56 млрд. Российская компания обжаловала решение суда. Украинская организация пыталась взыскать долг через арест активов «Газпрома». В начале сентября «Нафтогаз» насчитал «Газпрому» $100 млн процентов за неисполнение решения Стокгольмского арбитража.

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