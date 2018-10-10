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10.10.18 / 18:36 Новости / Россия и мир / Экономика

Роспотребнадзор временно закрыл 63 ресторана «Суши WOK» в Москве

Еще восемь оштрафованы

Роспотребнадзор временно закрыл 63 ресторана «Суши WOK» в Москве. Об этом ведомство сообщило в среду.

Рестораны закрыты на 12-90 суток. Также Роспотребнадзор арестовал еще восемь ресторанов. Общая сумма штрафов – 85 тыс. рублей. Кроме этого, ведомство наложило 64 штрафа на общую сумму в 1,49 млн рублей и уничтожило 496,5 кг продукции без маркировки.

Причина – нарушение санитарного законодательства во всех московских ресторанах сети. Кроме этого, 58% отобранных образцов еды не отвечали требованиям технических регламентов по микробиологическим показателям. В настоящий момент несколько материалов остается в работе судов.

Отметим, сеть ресторанов «Суши WOK» начала работать в 2011 году. Всего в сеть входит 600 заведений. Из них в Москве – 220 ресторанов. Около 350 точек от общего числа работает по франшизе.

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