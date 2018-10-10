ВТБ покупает нижегородский «Саровбизнесбанк» Сумма сделки не называется

ВТБ достиг договоренностей с акционерами о приобретении 81% акций «Саровбизнесбанка». Стороны подписали соответствующий меморандум, сообщили в кредитной организации в среду.

Ожидается, что сделку закроют до конца 2018 года после получения одобрений регуляторов и корпоративных решений ВТБ. Сумма сделки не раскрывается.

В пресс-службе отметили, что окончательный размер приобретаемой доли будет определен после обязательного предложения миноритарным акционерам о выкупе акций. Предполагается, что «Саровбизнесбанк» перейдет под бренд ВТБ в 2020 году.

До этого момента стороны планируют сохранить ключевые продукты и сервисы, которые предлагает «Саровбизнесбанк». Клиентам банка также будут предложены страховые и пенсионные продукты группы ВТБ. Команда «Саровбизнесбанка» будет сохранена, уточнили в пресс-службе.

Добавим, «Саровбизнесбанк» является одним из ведущих банков Нижегородской области. Он был зарегистрирован в 1992 году.

В начале сентября глава ВТБ Андрей Костин говорил о планах кредитной организации приобрести два региональных банка. По его словам, сделки помогут компании нарастить присутствие в двух областях. Подробностей он не раскрыл.