ВТБ покупает нижегородский «Саровбизнесбанк»

ВТБ достиг договоренностей с акционерами о приобретении 81% акций «Саровбизнесбанка». Стороны подписали соответствующий меморандум, сообщили в кредитной организации в среду.
Ожидается, что сделку закроют до конца 2018 года после получения одобрений регуляторов и корпоративных решений ВТБ. Сумма сделки не раскрывается.
В пресс-службе отметили, что окончательный размер приобретаемой доли будет определен после обязательного предложения миноритарным акционерам о выкупе акций. Предполагается, что «Саровбизнесбанк» перейдет под бренд ВТБ в 2020 году.
До этого момента стороны планируют сохранить ключевые продукты и сервисы, которые предлагает «Саровбизнесбанк». Клиентам банка также будут предложены страховые и пенсионные продукты группы ВТБ. Команда «Саровбизнесбанка» будет сохранена, уточнили в пресс-службе.
Добавим, «Саровбизнесбанк» является одним из ведущих банков Нижегородской области. Он был зарегистрирован в 1992 году.
В начале сентября глава ВТБ Андрей Костин говорил о планах кредитной организации приобрести два региональных банка. По его словам, сделки помогут компании нарастить присутствие в двух областях. Подробностей он не раскрыл.
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