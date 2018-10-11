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11.10.18 / 15:37 Новости / Россия и мир

Губернатор Курской области подал в отставку

Он возглавлял регион с 2000 года

Фото пресс-службы Кремля

Губернатор Курской области Александр Михайлов объявил о решении уйти в отставку. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации региона в четверг.

«Хочу поблагодарить всех за совместную плодотворную работу в регионе, и считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов!», — приводятся в сообщении слова Михайлова.

Добавим, Александр Михайлов возглавил Курскую область в 2000 году. На тот момент ему было 49 лет. Ранее о возможной отставке Михайлова говорили источники РБК. По словам одного из собеседников издания, в пользу этого играют долгий срок его пребывания на посту губернатора, а также слабая позиция как руководителя.

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