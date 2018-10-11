Депутат Ковалев потребовал остановить пробивку мансардных окон в здании «Новой Голландии» Здание относится к объектам культурного наследия

Глава петербургской фракции «Справедливой России» Алексей Ковалев потребовал остановить пробивку мансардных окон в кровле здания Лесного склада «Новой Голландии». Об этом в партии сообщили в четверг.

Депутат направил соответствующее обращение председателю комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории культуры Петербурга Сергею Макарову. Ковалев напомнил, что Лесной склад относится к объектам культурного наследия федерального значения. По мнению депутата, необходимо немедленно прекратить все работы и вернуть кровле первоначальный вид.

Ковалев в обращении потребовал сообщить, выдавал ли комитет разрешение на устройство мансардных окон. Также Ковалев хотел бы знать, есть ли соответствующий проект работ и предоставлен ли он в комитет.

Напомним, в настоящий момент в «Новой Голландии» идут реставрационные работы нескольких зданий. В мае остров посетил член научного совета премии в сфере реставрации им. Бернхарда Реммерса Герд-Дитер Зивердинг. Он заявил, что впечатлен применяемыми при приспособлении и сохранении памятника подходами. «Новая Голландия» вошла в шорт-лист указанной премии.