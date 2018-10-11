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11.10.18 / 18:54 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

«Победа» открыла рейсы из Петербурга в итальянский Бергамо

Три раза в неделю

Авиакомпания «Победа» открыла рейсы из Петербурга в итальянский Бергамо. Об этом в петербургском аэропорту «Пулково» сообщили в четверг.

Полеты будут проходить по вторникам, четвергам и воскресеньям. Рейсы выполняются на авиалайнерах Boeing 737-800.

Напомним, авиакомпания анонсировала рейс из Петербурга и Бергамо на прошлой неделе. Также «Победа» планирует пустить самолеты из «Пулково» в Лондон. Вместе с последними двумя направлениями маршрутная сеть компании составит 15 городов. «Победа» намерена увеличивать число направлений.

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