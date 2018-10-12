ЦБ: Снижение ключевой ставки в октябре маловероятно Регулятор также допускает ее повышение

Маловероятно, что Центробанк РФ примет решение понизить ключевую ставку на заседании в конце октября. Об этом в пятницу заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

По ее словам, в настоящий момент существует много факторов, которые говорят в пользу сохранения ставки на прежнем уровне, цитирует «Прайм». Вместе с тем при принятии решения регулятор будет учитывать информацию насчет инфляционного давления, роста инфляционных ожиданий, добавили Юдаева.

Напомним, в сентябре ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25%. Таким образом, в настоящее время показатель составляет 7,5%. Следующее заседании совета директоров регулятора намечено на 26 октября.