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13.10.18 / 17:48 Новости / Россия и мир / Экономика

Банк Англии намерен создать новую банкноту из полимера

Ее номинал составит 50 фунтов

Банк Англии намерен создать новую банкноту из полимера. Об этом в субботу сообщили в Казначействе Великобритании.

Банк планирует выпустить банкноту номиналом в 50 фунтов стерлингов. По словам секретаря Казначейства Роберта Дженрика, полимерная банкнота будет более безопасна. Новая банкнота призвана предотвратить подделку денег в стране, отметил Дженрик.

Отметим, купюра в 50 фунтов вошла в оборот в 1981 году. В настоящий момент в обращении находится около 330 млн таких банкнот. В прошлом году Банк Англии выпустил другую полимерную банкноту. Ее номинал составил 10 фунтов стерлингов.

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